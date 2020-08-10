В России связали высылку дипломатов из Словакии с аналогичной ситуацией в Чехии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран ФСБ Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости связал высылку российских дипломатов из Словакии с аналогичной ситуацией в Чехии в июне этого года.

По его словам, такие действия являются звеньями одной цепи недружественных шагов в отношении России. «Это близкие спецслужбы», — пояснил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Словакия решила выслать российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Речь идет о трех дипломатах. О том, кого конкретно хотят выслать из Словакии, не сообщается. Утверждается, что решение приняли еще на прошлой неделе. В МИД России пообещали зеркально ответить на высылку.

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии решило выслать из страны двух дипломатов России, что связано с историей о якобы перевозке рицина. При этом он заявил, что обвинения в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков, предъявленные дипломатам, были ложными. В ответ Россия приняла решение выслать двух чешских дипломатов.