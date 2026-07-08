Мостовой признал гениальность Месси

Бывший капитан сборной России Мостовой признал гениальность аргентинца Лионеля Месси

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой признал гениальность аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его слова приводит News.ru.

«Египет пять раз перешел центр поля и забил два гола. Аргентинцы горели. Вы представляете, насколько Месси гениальный футболист? Все упирается в Месси», — сказал Мостовой.

Также бывший полузащитник испанской «Сельты» предположил, как сложится четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией. «Если он [Месси] решит, тогда Аргентина пройдет дальше. Швейцария — сильная сборная. Мы увидели это в матче с Колумбией. Гений Месси должен присутствовать в этой игре», — подчеркнул Мостовой.

Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:2. Месси стал автором одного из голов. Помимо того, он обновил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам.

Матч Аргентина — Швейцария пройдет 12 июля в Канзас-Сити. Он начнется в 04:00 по московскому времени.