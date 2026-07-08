Мостовой признал гениальность Месси

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой признал гениальность аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его слова приводит News.ru.
«Египет пять раз перешел центр поля и забил два гола. Аргентинцы горели. Вы представляете, насколько Месси гениальный футболист? Все упирается в Месси», — сказал Мостовой.
Также бывший полузащитник испанской «Сельты» предположил, как сложится четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией. «Если он [Месси] решит, тогда Аргентина пройдет дальше. Швейцария — сильная сборная. Мы увидели это в матче с Колумбией. Гений Месси должен присутствовать в этой игре», — подчеркнул Мостовой.
Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:2. Месси стал автором одного из голов. Помимо того, он обновил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам.
Матч Аргентина — Швейцария пройдет 12 июля в Канзас-Сити. Он начнется в 04:00 по московскому времени.