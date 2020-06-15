Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.

По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии. Посол добавил, что Москва и Прага могут начать консультации по отношениям.

Ранее дипломата вызвали в российский МИД. Это произошло из-за высылки двух сотрудников Российского центра науки и культуры, Кончакова и Рыбакова, из Праги 5 июня. Их объявили персонами нон грата. Москва пообещала зеркально ответить на такие меры.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, решение выслать работников посольства России в Праге связано с «рициновым скандалом», произошедшим нынешней весной. При этом он заявил, что обвинения, предъявленные дипломатам в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков, были ложными.

22 апреля чешское издание Respekt рассказало о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. Кроме того, появилась информация, что в аэропорт Праги прибыл некий россиянин Андрей Викторович К., причастный к работе правоохранительных органов России, в багаже которого нашли смертельный яд рицин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru