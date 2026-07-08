Повара российских колоний показали лучшие блюда

В ХМАО повара из колоний и СИЗО показали лучшие блюда

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре повара из исправительных колоний (ИК) и СИЗО региона показали лучшие блюда. Об этом сообщает региональное управление ФСИН России на своей странице во «ВКонтакте».

Демонстрация прошла в рамках конкурса поваров. Как пояснили в ведомстве, блюда оценивало «компетентное жюри». Победителем стал СИЗО №1 с харчо, пловом и винегретом. На втором и третьем местах оказались ИК-15 с борщом, жареной курицей и макаронами, салатом и ИК-11 с полевым супом, пшенной кашей, салатом и бургером.

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