Россияне стали путешествовать по судам ради эмоций

В России набирает популярность судебный туризм

В России набирает популярность судебный туризм. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, россияне стали чаще посещать открытые судебные заседания в качестве слушателей ради эмоций. Чаще речь идет о домохозяйках и молодых девушках в достатке. Особенной популярностью у них пользуются гражданские дела — разводы, раздел имущества и долги, а также громкие уголовные процессы, связанные с расправами или публичными фигурами. Менее интересными оказались административные и арбитражные дела.

Как пояснили участники процессов, такое хобби дает им ощущение эмоциональной драмы.

Ранее сообщалось, что бывший СИЗО «Кресты» превратится в пространство для жизни. Там появятся причал, ресторан и спа.

