Раскрыт план по превращению бывшего СИЗО «Кресты» в спа

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 17 апреля 2026

КВС показала планировку «Крестов» — там появится причал, ресторан и спа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Раскрыт план по превращению бывшего СИЗО «Кресты» в пространство для жизни после реставрации. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным «Фонтанки», группа компаний (ГК) «КВС», выкупившая комплекс «Кресты», показала, как изменится территория бывшего СИЗО. Согласно плану, комплекс превратится в общественно-культурное пространство.

Так, на Арсенальной набережной, где располагаются «Кресты», появится одноименный причал, а набережную и территорию комплекса свяжет подземный пешеходный переход. В двух основных зданиях «Крестов», в которых располагались камеры заключенных, будут оборудованы гостиницы, а выходящие на набережную жилые дома станут офисами. На территории появится панорамный ресторан — его сделают в круглом прогулочном дворике, а а корпуса, расположенный ближе к улице Комсомола переоборудуют под общепит.

Кроме того, рядом со вторым «Крестом» построят спа-комплекс.

Ранее сообщалось, что финальная стоимость комплекса «Кресты», бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проданного на аукционе, составила 1,136 миллиарда рублей.

В распоряжении ГК «КВС» оказался участок общей площадью 3,9 гектара и постройки площадью 41,2 тысячи квадратных метра. Часть зданий и сооружений входит в состав объекта культурного наследия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok