Россия ответит на высылку дипломатов из Словакии

Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии. Об этом заявили в российском МИД, слова представителей ведомства передает «Интерфакс».

«Традиционно последует зеркальный ответ», — сказали в министерстве. При этом высылку российских дипломатов там комментировать отказались, посоветовав журналистам обратиться в компетентные органы Словацкой республики.

Ранее сообщалось, что власти Словакии приняли решение выслать троих российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. О ком конкретно идет речь, не уточняется.