Правительство Йемена и сепаратисты договорились о мире

Правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) договорились о мире. Об этом сообщает Al Jazeera.

Издание отмечает, что стороны решили реализовать соглашение после просьб Саудовской Аравии. Эр-Рияд самостоятельно подготовил резолюцию по ускорению реализации перемирия и передал ее сторонам конфликта. Правительство и сепаратисты договорились, что ЮПС отменят режим самоуправления на территории южных районов Йемена и покинут военные базы в Адене.

В стране также должны создать новое правительство — на это выделят 30 дней. Туда в том числе войдут кандидаты от ЮПС. Одного из лидеров сепаратистов уже назначили губернатором Адена — крупного транзитного порта на пути к Суэцкому каналу.

Еще в середине июня Саудовская Аравия предложила правительству Йемена и ЮПС прекратить боевые действия сторон и отменить самоуправление сепаратистов на юге. Эр-Рияд настаивал на том, чтобы они возобновили реализацию мирных соглашений.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В нем участвуют сепаратисты, которые в 2017-м образовали Южный переходный совет: изначально они выступали на стороне правительства и боролись с боевиками шиитской группировки «Ансар Аллах», однако затем, в 2019-м, захватили Аден и стали воевать против властей. Правительство, которое борется с боевиками и ЮПС, действует вместе с международной коалицией — ее возглавляет Саудовская Аравия.

Конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего в мире гуманитарного кризиса. По данным ООН, свыше 24 миллионов жителей страны нуждаются в помощи, своих домов лишились более трех миллионов человек.

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