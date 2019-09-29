У берегов Йемена исчез паром с 55 людьми на борту

Курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра паром пропал с экранов радаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Отмечается, что на борту находятся 55 человек. Администрация острова поставила в известность коалицию во главе с Саудовской Аравией. Проводится поисково-спасательная операция.

В марте в Ираке в районе аль-Габат в Мосуле в результате крушения парома погибли 94 человека, в том числе 19 детей и более 60 женщин. Отмечалось, что 55 человек удалось спасти. Всего же на пароме, предположительно, находились около 200 человек. По предварительным данным, причиной происшествия стал перегруз судна или повышение уровня воды в реке Тигр.

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