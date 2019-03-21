В Ираке при крушении парома погибли полсотни людей

В Ираке в результате крушения парома погибли 45 человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в силах безопасности страны.

«45 тел достали [с парома], поисковые и спасательные операции продолжаются», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что 30 человек удалось спасти, среди них женщины и дети.

По предварительным данным, причиной происшествия стал перегруз судна или повышение уровня воды в реке Тигр. «По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула», — рассказал источник агентства.

Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, сколько всего на нем было пассажиров, не уточняется.

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