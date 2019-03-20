Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось

В авиакатастрофах в России в 2018 году погибли 128 человек, что в 2,5 раза превысило показатели 2017 года (51 погибший). Об этом сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Всего за прошедший год на территории России произошло 42 авиационных происшествия, из которых 22 — катастрофы. Самой крупной из них стало подмосковное крушение пассажирского самолета Ан-148 в феврале, в результате которого погиб 71 человек.

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Кроме того, в отчете приводится статистика происшествий в странах — участницах Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Так, например, на Украине произошло восемь авиапроисшествий, в которых погибли 24 человека; в Молдове одна катастрофа, 12 погибших, а в Казахстане и Белоруссии авиакатастрофы 2018 года обошлись без жертв.

В феврале Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что число погибших в авиакатастрофах по всему миру в 2018-м значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. В 2018-м жертвами авиационных происшествий стали 523 человека, в то время как средний годовой показатель смертей, связанных с авиакатастрофами (в период с 2013 по 2017 год), — 234 человека.

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