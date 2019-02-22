Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год

Число погибших в авиакатастрофах в 2018 году, значительно возросло по сравнению с предыдущими годами, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Статистику IATA приводит издание Independent.

В 2018 году жертвами авиационных происшествий стали 523 человека, в то время как средний годовой показатель смертей, связанных с авиакатастрофами (в период с 2013 по 2017 год) — 234 человека. А, например, в 2017 году в авиакатастрофах погибли 19 человек, что стало рекордно низким показателем за последние несколько десятилетий.

Специалисты отметили, что самой большой катастрофой 2018 года стал случай с самолетом Lion Air, который унес жизни 189 пассажиров.

Однако, несмотря на рост числа жертв авиакатастроф, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе авиаперевозки станут более безопасными. «В прошлом году 4,3 миллиарда пассажиров благополучно совершили перелеты на 46,1 миллиона рейсов. 2018 год не был экстраординарным, а вот 2017-й — был. Данные показывают нам, что в будущем полеты становятся безопаснее», — поделился генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

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«Самолеты остаются самым безопасным транспортом для дальних путешествий, который когда-либо знал мир. Согласно статистике, перед тем как пассажир погибнет в авиакатастрофе, он должен летать каждый день в течение 241 года», — добавил он.

В ноябре 2018 года бортпроводник частного самолета, проходивший тренинг по эвакуации пассажиров при авиакатастрофе, рассказал, как вести себя после крушения лайнера. По его словам, больше всего людей погибает уже после падения, поэтому как только произошло крушение, нужно немедленно убегать из самолета. Он также добавил, что всегда нужно бронировать место возле выхода.

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