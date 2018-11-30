Раскрыт способ выживания после крушения самолета

Бортпроводник частного самолета, проходивший тренинг по эвакуации пассажиров при авиакатастрофе, рассказал, как вести себя после крушения лайнера. Его слова приводит Daily Express.

«Самое главное правило, которому нас научили на тренинге, — бежать к чертям из самолета, если он упал», — поделился бортпроводник.

По его словам, больше всего людей погибает уже после падения лайнера. «Если вы выжили при самом падении, то после вы, скорее всего, задохнетесь от дыма, поскольку не успеете быстро покинуть самолет из-за обломков или других пассажиров», — пояснил сотрудник.

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Он также рассказал, что в путешествиях всегда бронирует место возле выхода, чтобы перед ним не оказался человек, который побоится прыгать на надувной трап в случае катастрофы. Он добавил, что каждый, кто сидит возле выхода, должен быть в курсе, как открывается аварийная дверь.

В мае пилот Boeing-787 Дейв Инч рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По его словам, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.

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