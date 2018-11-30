Путешествия
 
Последние новости
Украина приготовилась к захвату российских кораблей и военных
Россия ограничит движение иностранных кораблей по Северному морскому пути
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме
Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут
Концерты Cream Soda, Little Big и Noize MC в Киеве оказались под угрозой
Названы расценки на участие звезд в шоу Малахова
Власти придумали способ победить бедность в России
Над Кремлем снова появились военные вертолеты 
Трамп отреагировал на сообщения о пентхаусе для Путина за 50 миллионов долларов
Новости партнеров

Раскрыт способ выживания после крушения самолета

Перейти в «Мою Ленту»

Бортпроводник частного самолета, проходивший тренинг по эвакуации пассажиров при авиакатастрофе, рассказал, как вести себя после крушения лайнера. Его слова приводит Daily Express.

«Самое главное правило, которому нас научили на тренинге, — бежать к чертям из самолета, если он упал», — поделился бортпроводник.

По его словам, больше всего людей погибает уже после падения лайнера. «Если вы выжили при самом падении, то после вы, скорее всего, задохнетесь от дыма, поскольку не успеете быстро покинуть самолет из-за обломков или других пассажиров», — пояснил сотрудник.

Он также рассказал, что в путешествиях всегда бронирует место возле выхода, чтобы перед ним не оказался человек, который побоится прыгать на надувной трап в случае катастрофы. Он добавил, что каждый, кто сидит возле выхода, должен быть в курсе, как открывается аварийная дверь.

В мае пилот Boeing-787 Дейв Инч рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По его словам, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Flights: Cabin crew warn passengers to do this one thing in a plane crash to survive
Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Путешествия
Путешествия00:0228 ноября

Казахский дрифт

Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
20:1529 ноября

Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров

14:0624 ноября

Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов

18:5029 ноября

Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем

Путешествия15:4023 ноября

Лыжи, ярмарки и колокол любви

Что делать в Словении на новогодние праздники
17:1821 ноября

Выяснено отношение россиян к другим россиянам в отпуске

12:50Сегодня

Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

14:2729 ноября

Пилот заигрывал с пассажиром посреди полета и напугал его

ПутешествияПартнерский материал

Книга в полет

S7 Airlines делает перелеты интеллектуальными
13:5915 ноября

Россияне массово увлеклись выбором названий для аэропортов

20:5929 ноября

Аномальный туман в Китае скрыл город из виду и попал на видео

23:4228 ноября

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей

Россия
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Россияне vs Статья 282
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Скакуны Кадырова обогнали хозяина по доходам
Красивые автомобильные номера захотели официально продавать
Все материалы
Мир
Черный лев
Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: красивая жизнь последнего бога Африки
Макрон остался один, растерялся и попал на видео
Недолет Меркель до Аргентины связали с криминалом
Трамп отреагировал на сообщения о пентхаусе для Путина за 50 миллионов долларов
Компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Киев нацелился на российские корабли
Украина приготовилась к захвату российских кораблей и военных
Украина собралась разорвать 40 договоров с Россией
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Власти придумали способ победить бедность в России
Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
США предрекли доминирование над Китаем
В госзакупках нашли многомиллионные аномалии
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета
Уральский авторитет Степа с сыновьями погиб в ДТП
Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре
Все материалы
Наука и техника
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
«Убийца SpaceX» раскрыл планы
Опровергнуто популярное представление о предке человека
Крым получит «Воронеж»
В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России
Все материалы
Спорт
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
МОК на время признал самбо
Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут
Южную Америку лишили главного матча года
Фьюри предрек Усику провал
Хоккеист вернул утраченный зуб сопернику
Футболист обыграл соперника и забил гол ударом-«ракетой»
Все материалы
Культура
«Мы всегда были провокаторами»
Тильда Суинтон и Лука Гуаданьино о «Суспирии», семидесятых и Томе Йорке
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Все хотят меня поцеловать
Рэп-фетишистка, эксперимент Линча и очень пошлая Молли — главная музыка месяца
Концерты Cream Soda, Little Big и Noize MC в Киеве оказались под угрозой
Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину
Сына Игоря Талькова задержали за пьяное вождение
Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Чмокнувший дочь Бекхэм вдохновил отцов на поцелуи с детьми
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
Реклама прокладок с поющими гениталиями покорила женщин
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Названа самая стильная россиянка
Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре
Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров
Раскрыт способ выживания после крушения самолета
Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем
Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Рыбак поймал на удочку трех девочек и спас им жизнь
Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме
Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца
Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Jeep привезет в Россию пикап Gladiator
Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами
Новый хэтчбек Skoda стал частью главной достопримечательности Праги
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы