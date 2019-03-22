Момент крушения перегруженного парома в Ираке попал на видео

RT / YouTube

Момент крушения пассажирского парома в Ираке, на котором находились около 200 человек, попал на видео. Ролик опубликовал RT на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как у парома одна из сторон уходит под воду, а затем он переворачивается. Как сообщает BBC News, погибли 94 человека, в том числе 19 детей и более 60 женщин. 55 пассажиров удалось спасти, всего же на пароме, предположительно, находились около 200 человек.

Причиной произошедшего считается перегруз.

Туристический паром перевернулся и затонул в районе аль-Габат в Мосуле 21 марта. Первоначально сообщалось о 45 жертвах.

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