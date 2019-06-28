Арабские Эмираты начали вывод войск из Йемена

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сокращают военное присутствие в Йемене из-за опасений, связанных с конфликтом США и Ирана. Об этом со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах сообщает Reuters.

По словам сразу троих дипломатов, в Абу Даби считают разумным иметь свои военные части в более близком доступе на тот случай, если из напряжения между Тегераном и Вашингтоном разовьется военный конфликт.

Представитель властей ОАЭ заявил, что «перемещения войск были (...), но мы не выводим их из Йемена». Он подчеркнул, что ОАЭ остаются верны военной коалиции и не собираются оставлять союзников в Йемене без прикрытия.

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20 июня стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Ранее американцы заявили, что власти Ирана или их союзники ответственны за атаку на нефтяные танкеры в водах Оманского залива 13 июня.

За месяц до этого похожим атакам подверглись четыре коммерческих судна, в том числе — два танкера, принадлежащих ОАЭ. Американские эксперты, расследовавшие инцидент, пришли к выводу, что за этими нападениями также стоит Иран.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Силы ОАЭ участвуют в конфликте с 2015 года.

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