Популярный пастор пошел под суд за лечение СПИДа травами

Суд в Зимбабве признал популярного пастора виновным в мошенничестве за лечение людей от ВИЧ и СПИД с помощью трав. Как сообщает BBC News, мужчину оштрафовали на 700 долларов.

Уолтер Магайя (Walter Magaya) ранее признал свою вину в том, что продавал неутвержденный препарат, таким образом нарушая закон о контроле за обращением лекарств. В то же время мужчина отметил, что пытался уведомить власти о его использовании, однако не получил никакого ответа. Он также уверен, что его лекарство действительно работает.

35-летний пастор стал популярен на волне экономического кризиса. Он привлек огромное число последователей обещаниями чудесного исцеления и большого заработка.

В октябре 2018-го Магайя объявил последователям, что его препарат, названный агума, обладает магическими способностями и уничтожает СПИД за 14 дней. По его словам, это на 100 процентов органическое лекарство, не имеющее побочных эффектов.

На его заявление обратили внимание власти страны, арестован пастор был в ноябре. Как указывается в обвинительном заключении, незадолго до обысков в его офисе Магайя вместе с соратниками уничтожили часть «лекарства»: они смывали его в служебных туалетах, а часть сожгли. В то же время часть препарата не сгорела, пакетики с ним нашли в мусорках в офисе.

До этого Магайя создавал помаду, которая, по его словам, могла улучшить кровяное давление.

Как отмечает BBC News, Зимбабве занимает шестое место по распространенности ВИЧ среди африканских стран к югу от Сахары.

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