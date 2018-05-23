Чернокожего американца обвинили в намеренном распространении ВИЧ

В американском штате Миссисипи чернокожему мужчине предъявили обвинения в намеренном заражении ВИЧ своих половых партнеров. Об этом сообщает New York Post.

Тайрон Росс (Tyrone Ross) был арестован в воскресенье, 20 мая, после того, как на него поступила жалоба от одного из пациентов местной больницы. Тот заявил, что его намеренно заразили вирусом иммунодефицита человека.

Как пишет издание, Росс познакомился с пострадавшим в тюрьме в 2015 году. Их отношения продолжались после того, как они вышли на свободу до мая 2018-го.

Как сообщили в полиции, ранее обвиняемого уже дважды осуждали за преднамеренное распространение заболевания.

В апреле жителя Великобритании Дарилла Роу (Daryll Rowe) приговорили к пожизненному заключению за массовое распространение ВИЧ среди половых партнеров. Он намеренно заразил, по меньшей мере, четырех половых партнеров в период с октября 2015-го по январь 2016 года.

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