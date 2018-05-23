Мир
 
Последние новости
В Киеве назвали Крымский мост украинским и поблагодарили Бога за его создание
Уилл Смит вспомнит музыкальное прошлое и споет гимн чемпионата мира по футболу
Раскрыто будущее Солнечной системы после смерти человечества
СНГ проигнорировало планы Киева выйти из Содружества
Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры на нее
Минкультуры предложило ограничить Booking.com в России
Американцев экстренно предупредили о нападении зомби и обесточили
Определен облик российской АПЛ пятого поколения «Хаски»
Автор доклада о бесполезности «Газпрома» лишился работы
Новости партнеров

Чернокожего американца обвинили в намеренном распространении ВИЧ

Перейти в «Мою Ленту»
Тайрон Росс

В американском штате Миссисипи чернокожему мужчине предъявили обвинения в намеренном заражении ВИЧ своих половых партнеров. Об этом сообщает New York Post.

Тайрон Росс (Tyrone Ross) был арестован в воскресенье, 20 мая, после того, как на него поступила жалоба от одного из пациентов местной больницы. Тот заявил, что его намеренно заразили вирусом иммунодефицита человека.

Как пишет издание, Росс познакомился с пострадавшим в тюрьме в 2015 году. Их отношения продолжались после того, как они вышли на свободу до мая 2018-го.

Как сообщили в полиции, ранее обвиняемого уже дважды осуждали за преднамеренное распространение заболевания.

В апреле жителя Великобритании Дарилла Роу (Daryll Rowe) приговорили к пожизненному заключению за массовое распространение ВИЧ среди половых партнеров. Он намеренно заразил, по меньшей мере, четырех половых партнеров в период с октября 2015-го по январь 2016 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man charged with knowingly spreading HIV
Россиян научат бороться с ВИЧ
Православные активисты потребовали запретить рассказывать в школах о ВИЧ
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Красные свиньи

Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
17:4422 мая

Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны

06:1321 мая

Политик в США затравила трансгендера в туалете и сняла все на камеру

15:0022 мая

Захотевшего учить родной язык тибетца посадили за призыв к сепаратизму

Мир00:0121 мая
Яир Нетаньяху

Маленький принц

Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
16:3018 мая

Сирия нашла спонсора для восстановления после войны

21:3222 мая

Венесуэла выгнала старшего дипломата США

14:0322 мая

Трампа заподозрили в использовании небезопасного телефона

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
19:3322 мая

В США раскрыта секта многоженцев-насильников

12:1618 мая

Израиль пообещал не бить по российским военным в Сирии

18:4222 мая

Болгария попросила спасения от России

Россия
«Ей и голову зашивали — он молотком бил»
Россиянка защищалась и убила мужа. Суд неожиданно оправдал ее
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Cдал без боя
Почему Ройзман бросил кресло мэра Екатеринбурга
В больнице Екатеринбурга потолок не дождался ремонта и рухнул
В России выявили парадокс взятки
Чечня пригорюнилась из-за ухода Lada Priora в прошлое
Путин распорядился создать НКО во благо россиян
Все материалы
Мир
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Захотевшего учить родной язык тибетца посадили за призыв к сепаратизму
Венесуэла выгнала старшего дипломата США
Трампа заподозрили в использовании небезопасного телефона
В США раскрыта секта многоженцев-насильников
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Автобус в ДНР подорвал восьмиклассник с гранатой
Украина впервые испытала американские Javelin
На Украине нашлась карта с двумя Крымами
Украина арестовала российское судно
В ДНР подорвали пассажирский автобус
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Недобросовестный застройщик
Эксперт назвал главную проблему при долевом строительстве жилья
Подсчитан размер средней зарплаты в России
В Минкомсвязи отреагировали на жалобы из-за блокировки Telegram
Госдума добралась до биткоинов
Названы марки опасного сливочного масла
Россия объединилась с Японией против США
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка стала майором полиции в 100 лет
Убийцами многодетной матери из «бандитского единства» занялись на высшем уровне
Радевший за друга детства начальник уголовного розыска попался на взятке
Россиянин задушил и закопал подругу после попытки приучить ее к труду
Все материалы
Наука и техника
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
Определен облик российской АПЛ пятого поколения «Хаски»
Российская подлодка впервые запустила четыре «Булавы» одним залпом
«Роскосмосу» на «Эфир» потребовалось 300 миллиардов
Раскрыто будущее Солнечной системы после смерти человечества
Все материалы
Спорт
Арабское нашествие
Лучший футболист Англии покажет России египетскую силу
Правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира в России
Назван самый популярный спортсмен мира
Дзюба преподаст урок призывавшим к третьей мировой войне британским фанатам
Сотни украинских футболистов и функционеров поймали на договорных матчах
Киев устранит упоминания «Газпрома» перед финалом Лиги чемпионов
ФИФА оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов сборной России
Все материалы
Культура
«Их пытались разорвать на части»
Они собирали стадионы и прятались от фанатов. Теперь их жизнь перевернулась
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле
Колокольников рассказал об увлечении русских актеров кокаином
Рэперша сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир»
В Мариинском театре произошло массовое отравление
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Мошенники в сети прикинулись приличным банком и просчитались
Создателей реалити-шоу обругали за слишком сексуальную сцену в душе
Жителей Сочи оставили без телевидения из-за гирлянд к чемпионату мира по футболу
Писательница подвигла женщин порассуждать о мужской агрессии
Все материалы
Ценности
Всплыли
Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Назван размер груди самых счастливых женщин
Японцы массово разделись и показали татуировки в стиле якудза
Россиян поздравили с открытием Крымского моста смартфоном с бриллиантами
Помаду «Оргазм» смели за сутки
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Пьяные туристы подожгли свой отель
Башмак стал отелем
Селфи стало причиной ареста туристов
Российских дебоширов не пустят в поезда
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Чернокожего американца наказали за оскорбления чернокожих
Мужчина перебрал с наркотиками и очутился в ванне картофеля в женском белье
Гордая мать скопировала огромную родинку сына на собственное лицо
Британец два года выл вместе с волками и довел соседей
Все материалы
Любимые дизельные внедорожники россиян
Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Дорогая экзотика с пробегом
БТР для охоты, бронированный «Гелик» и другие необычные машины на продажу. Часть 2
План Бэ: тест Bentley Continental GT
Первый тест купе нового поколения
Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
Главой российского бренда Aurus станет бывший топ-менеджер Daimler
Американцы выпустят электрический пикап с 360-миллиметровым клиренсом
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы