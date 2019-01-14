Президент Зимбабве повысил цены на бензин и улетел на встречу с Путиным

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в Москву, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Двухдневный визит главы государства в Россию проходит на фоне акций протеста в Зимбабве из-за резкого роста цен на топливо.
О повышении стоимости топлива в конце прошлой недели объявил сам Мнангагва. Рост составил 200 процентов и уже 13 января цена литра бензина достигла 3,31 доллара США (около 222 рублей), дизельного топлива — 3,11 доллара (210 рублей). В тот же день президент покинул страну для длительного зарубежного турне: он посетит Россию, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан, а завершит поездку участием во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет TimesLIVE.
Как сообщает The Zimbabwe Mail, недовольство зимбабвийцев ростом цен на заправках вылилось в столкновения с полицией на улицах нескольких городов, в том числе столицы, Хараре. Жители некоторых населенных пунктов блокируют дороги, сооружая баррикады, и жгут шины. Также есть информация об ограблении протестующими супермаркета. Полицейские разгоняют демонстрантов, применяя слезоточивый газ и водометы.
Мнангагва заявил, что за волнениями стоят некие элементы, о планах которых правительству известно. Он назвал их действия недопустимыми и отметил, что власти будут пресекать злоупотребления на топливном рынке.
Эммерсон Мнангагва стал президентом Зимбабве в ноябре 2017 года после того, как предыдущий руководитель страны Роберт Мугабе был отстранен от должности в результате военного переворота.