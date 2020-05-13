В Австралии наказали продававшую отбеливатель в качестве лекарства «церковь»

Власти Австралии наказали религиозную организацию, которая продавала опасное «чудо-лекарство» в качестве средства от коронавируса. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что самопровозглашенная «Церковь здоровья и исцеления Genesis II MSS Austrlalia» была оштрафована на общую сумму 151 200 австралийских долларов (98 тысяч долларов США) за незаконную рекламу «чудо-минеральной добавки», якобы помогающей от коронавируса. Известно, что она содержала высокую концентрацию хлорита натрия, который входит в состав отбеливателя.

По словам властей, использование этого «лекарства» представляло серьезную опасность для здоровья. Оно могло привести к тошноте, рвоте, диарее и сильному обезвоживанию, в результате чего людям грозила госпитализация.

MMS Australia — филиал американской «Церкви здоровья и исцеления Genesis II», которой ранее министерство юстиции США запретило продавать другое «лекарство» с диоксидом хлора. На сайте, предположительно связанном с этой организацией, написано, что ее «лекарства» могут вылечить все, от болезни Альцгеймера до малярии.

Ранее сообщалось, что в Турции выходцы из Туркмении попытались победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли. В результате «профилактики» COVID-19 в Стамбуле погибли 15 человек, еще 60 попали в реанимацию. Известно, что туркмены закупили кустарно изготовленный спирт для борьбы с коронавирусом.

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