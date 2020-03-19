Туркмены решили победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли

В Турции выходцы из Туркмении попытались победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате «профилактики» COVID-19 в Стамбуле погибли 15 человек, еще 60 находятся в реанимации. Известно, что туркмены закупили кустарно изготовленный спирт для борьбы с коронавирусом. При этом семь человек, которые оказались причастны к продаже спирта задержаны, в отношении них ведется расследование.

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Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер. По его мнению, они годами не заботились о своих гражданах, а государственные службы были переданы частному сектору. Теперь, по словам Эрдогана, европейские страны начали их национализировать.

11 марта сообщалось, что несколько десятков человек в Иране отравились алкоголем. Это произошло из-за того, что с его помощью они пытались вылечиться от коронавируса, заявил заместитель генерального прокурора города Кередж Мохаммад Агайари.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более тысячи человек. Свыше погибли, еще вылечились.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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