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Разработчик лекарства от коронавируса «Мир-19» раскрыл данные об эффективности

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» уменьшает количество зараженных клеток в 10 тысяч раз. Такие данные «Известиям» раскрыл разработчик лекарства, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

По его словам, высокая противовирусная активность была продемонстрирована сначала в культуре клеток in vitro, а затем — in vivo на инфицированных сирийских хомяках. При этом медикамент показал свою безопасность при применении на здоровых добровольцах. На следующем этапе в клинических испытаниях примут участие пациенты с COVID-19.

Хаитов уточнил, что препарат создан на основе синтетических малых интерферирующих РНК (миРНК), отсюда и название «Мир». Данное средство стало первым в мире противовирусным препаратом, созданным по этой технологии.

«Эти короткие молекулы вводятся в организм человека, временно выключают "ненужный" ген и блокируют синтез "ненужных" белков, которые являются причиной того или иного заболевания», — пояснил глава научного центра.

Он отметил, что препарат может остановить размножение вируса на стадии, когда идет копирование инфекцией собственного генома. «Мы разработали специальный носитель, с помощью которого синтетические миРНК проникают в клетку, зараженную вирусом, и запускают механизм блокирования репродукции вируса», — сказал ученый.

Предположительно, «Мир-19» появится на российском рынке к концу этого года, после завершения второй фазы клинических испытаний.

ФМБА получило патент на препарат в апреле 2021 года. Лекарство можно вводить с помощью ингаляции или интраназально. Оно безопасно для человека, не влияет на его геном и иммунитет.

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