Названы сроки регистрации российского препарата от коронавируса «Мир-19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует зарегистрировать препарат от коронавируса «Мир-19» в конце года. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По словам Скворцовой, агентство получило разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний. Она отметила, что учреждение планирует завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса в июне, а в июле начать первую-вторую фазы клинических.

Эффективность препарата видна на культуре тканей, добавила Скворцова. «Высокая эффективность — на хомячках, но хомячки не люди, поэтому проводим клинические исследования», — заявила она, передает «Интерфакс».

ФМБА получило патент на препарат Мир-19 в апреле 2021 года. Лекарство можно вводить интраназально или с помощью ингаляции.

Препарат разработан на основе микроРНК, безопасен для человека и не влияет на его геном и иммунитет, заявляла Скворцова. Она указывала, что лекарство выключает репликацию (копирование) вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.