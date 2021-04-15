В России выявили 8944 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 675 153. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 15 апреля.

8944 новых случая коронавируса выявили в России за последние сутки

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (565). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Магаданской области (2), Туве (2) и Еврейской автономной области (1).

За последние 24 часа в России выздоровели 10 225 человек, с начала пандемии — 4 301 448.

Суточный показатель смертей составил 398, всего с начала пандемии умерли 104 398 пациентов с коронавирусом.

Накануне COVID-19 был диагностирован у 8326 человек.