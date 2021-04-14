В России выявили 8326 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8326 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 666 209. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.
8326
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Больше всего заражений выявлено в Москве (1837), Санкт-Петербурге (712) и Московской области (568). Меньше всего — в Республике Алтай (2), Тыве (2) и Еврейской автономной области (1).
За сутки выздоровели 9447 человек, с начала пандемии — 4 291 223.
Суточный показатель смертей составил 399, общий — 104 000.