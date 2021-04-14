Россия
 
Последние новости
В Донбассе заметили польских военных
Американского посла пригласили в Кремль после беседы Путина и Байдена
Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране
Пашинян перепутал должность Путина
Зеленскому пригрозили импичментом из-за новых документов о его гражданстве
Российские дети массово отравились в частном бассейне
Фото Анастасии Решетовой в парандже вывело из себя ее фанатов
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
Украина оценила звонок Байдена Путину
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 8326 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 8326 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 666 209. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

8326
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (1837), Санкт-Петербурге (712) и Московской области (568). Меньше всего — в Республике Алтай (2), Тыве (2) и Еврейской автономной области (1).

За сутки выздоровели 9447 человек, с начала пандемии — 4 291 223.

Суточный показатель смертей составил 399, общий — 104 000.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам объяснили разницу между антителами M и G к коронавирусу
Россиянам перечислили симптомы «желудочного ковида»
В Госдуме рассказали о вмешательстве германских организаций в дела России