Заразность индийского штамма коронавируса объяснили

Индийский штамм коронавируса, также называемый дельта-вариантом, быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле, поэтому инфицированные им могут заражать других, даже не зная, что заражены сами. Так объяснил высокий темп его распространения председатель основанной в 1947 году Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, передает RND.

Он подчеркнул, что из-за быстрого распространения этой мутации вируса необходимо ускорить вакцинацию, а также продолжать носить маски в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях. При этом Монтгомери считает, что это должны быть по меньшей мере респираторные маски класса FFP2, а не стандартные медицинские маски.

В той же публикации сообщается, что в Германии более 6,2 процента тех, у кого выявили коронавирусную инфекцию, заражены именно штаммом дельта-варианта.

Ранее стало известно, что в Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса. Сейчас ведутся исследования эффективности российской вакцины «Спутник V» против данного штамма.