Оценена связь индийского штамма коронавируса с ростом заболеваемости в России

Индийский штамм коронавируса не повлиял на рост заболеваемости COVID-19 в России. Так связь между ними оценили профессор вирусологии Александр Чепурнов и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК.

В первую очередь на увеличение числа заболевших влияет несоблюдение мер безопасности и ограничений. Чепурнов считает, что на заболеваемости сказывается не новый штамм, а тот факт, что вирус является сезонным.

Также Чепурнов отметил, что индийский штамм находится в России недолго, и он не мог за такое короткое время увеличить количество заболевших.

В свою очередь, Лариса Попович отметила, что рост заражения связан с увеличением мобильности населения. Она заявила, что чем больше людей будет заболевать коронавирусом, тем больше будет появляться его разновидностей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал причиной резкого всплеска заболеваемости коронавирусом так называемый московский штамм. Также он добавил, что следует разработать новые схемы лечения для заболевших мутировавшими вариантами COVID-19.