Стало известно о появлении коронавируса в США в 2019 году

Анализ образцов, взятых у жителей США, показал наличие случаев COVID-19 в стране как минимум на 7 января 2020 года. Об этом стало известно порталу Axios.

Как сообщили в Национальных институтах здоровья (NIH), такие данные позволяют предположить, что коронавирус циркулировал в США уже в конце декабря 2019 года.

По информации портала, после обработки более 24 тысяч образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к вирусу SARS-CoV-2 были найдены в девяти образцах – в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин. Однако антитела не были найдены в образцах, которые относились к будущим очагам эпидемии в США – Нью-Йорке или Сиэтле.

При этом соавтор исследования Шери Шулли отметила, что результаты не говорят в целом о происхождении вируса. Специалист пояснила, что эксперты не изучали возможность того, что лица, от кого были получены эти образцы, выезжали из США или контактировали с людьми, путешествовавшими за пределами США.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.