США захотели «докопаться до сути» происхождения коронавируса

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай к прозрачности для выяснения происхождения коронавируса. Его слова передает Axios.

Дипломат заявил, что американская сторона намерена «докопаться до сути» в установлении обстоятельств распространения COVID-19, чтобы предотвратить будущие эпидемии и смягчить последствия текущей эпидемиологической ситуации в мире. «Это в значительной степени отвечает интересам и Китая, потому что он тоже пострадал от этой пандемии», — подчеркнул он.

Блинкен отметил, что китайские власти не проявляют инициативы в сотрудничестве по вопросам расследования происхождения коронавируса. Госсекретарь заключил, что для сохранения позиции «ответственного международного игрока» Пекин обязан предоставить международному сообществу полную информацию о COVID-19.

4 июня директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал Китай объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя в 2019 году. Отмечалось, что три сотрудника института заболели, и их симптомы были похожи на коронавирус.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование.