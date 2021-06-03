Экс-глава MI6 объяснил отсутствие доказательств «лабораторной утечки» COVID-19

Бывший глава британской разведки MI6 (МИ-6) Ричард Диерлав (Richard Dearlove) объяснил отсутствие доказательств «лабораторной утечки» коронавируса. Его слова приводит The Independent.

Он считает, что все доказательства, подтверждающие лабораторное происхождение COVID-19, наверняка уничтожили должностные лица. Поэтому теперь будет сложно доказать, что в Уханьском институте вирусологии проводили какие-либо эксперименты, которые могли создать новый вирус. «Мы не знаем что произошло, но многие данные, вероятно, были уничтожены или нарочно скрыты», — отметил Диерлав.

Экс-глава британской разведки также предположил, что китайских ученых, которые могли бы прояснить ситуацию, «заставили замолчать». По его словам, в КНР господствует довольно устрашающий режим, который принимает неприемлемые меры в попытке заставить замолчать оппозицию. Диерлав добавил, что представители Китая якобы проникли в научные учреждения и журналы разных государств и препятствуют раскрытию истины.

Именно поэтому, считает он, имеет место ситуация, при которой в научном сообществе по какой-то причине резко прекращались дебаты. Он также добавил, что Пекин с самого начала был «освобожден от ответственности» относительно происхождения вируса из-за скептического отношения людей к словам бывшего президента США Дональда Трампа и его администрации, попытавшейся провести расследование.

Ранее в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Китай неоднократно отрицал, что вирус вырвался из одной из его лабораторий. Кроме того, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае. В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

После того, как президент Джо Байден распорядился провести проверку разведданных о том, где появился вируc, Китай назвал клеветой сообщения о «лабораторной утечке» коронавируса.