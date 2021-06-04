Китай призвали объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал Китай объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя в 2019 году. Его слова приводит газета Financial Times.

Издание указывает, что в 2012 году шесть шахтеров заболели неизвестной болезнью после входа в пещеру с летучими мышами. Трое из них умерли. Тогда ученые Уханьского института вирусологии посетили пещеру и взяли образцы вируса. В ноябре 2019 года три сотрудника института также заболели таинственной болезнью.

По мнению Фаучи, публикация медицинских данных всех девятерых заболевших позволит пролить свет на происхождение коронавируса. «Был ли у этих людей вирус? Что это было? Вполне возможно, что истоки SARS-CoV-2 находились именно в той пещере и либо начали распространяться естественным путем, либо произошла утечка из лаборатории», — предположил инфекционист.

Заявление Фаучи прозвучало на фоне растущих подозрений в том, что пандемия коронавируса могла стать следствием утечки вируса из лаборатории в Ухане. 20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование. Кроме того, в конце мая Китай потребовал, чтобы американские власти объяснили вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года, незадолго до пандемии коронавируса. По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, Вашингтон должен рассказать «правду» о вспышке в 2019 году еще одного острого респираторного заболевания, которое тогда связали с повреждением легких из-за вейпинга. Представитель китайского МИД напомнил, что в соседнем с Вирджинией штате Мэриленд находится та самая американская военная лаборатория, которая вызывает много вопросов у Пекина.