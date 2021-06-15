Мир
 
Последние новости
Кремль назвал темы переговоров Путина и Байдена
В Молдавии призвали отказаться от иностранной финансовой помощи из-за воровства
Российского следователя посадили и лишили звания полковника из-за покрышек
Российские миллионеры бросились скупать жилье в Лондоне
Законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в план прививок сняли с рассмотрения
Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России
Создана невосприимчивая к взлому квантовая сеть
Аэропорты Сочи и Крыма перестали выдерживать наплыв российских туристов
Помощник Путина раскрыл план саммита Россия — США
Кадыров выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Новым Хабибом
Новости партнеров
Прослушать новость

Вирусолог из Уханя опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса. Ее слова передает The New York Times.

Вирусолог заявила о необоснованности заявлений об утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Она также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института в Ухане до начала пандемии. «Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых», — отметила Чжэнли.

13 июня сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил ВОЗ провести международное расследование.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out
В Китае сравнили обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии Ирака
США захотели «докопаться до сути» происхождения коронавируса
Китай призвали объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя