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Глава ВОЗ оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории

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Фото: Christopher Black / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7, пишет Daily Mail.

Он отметил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Гебрейесус напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий. «Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают», — сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования по о происхождению SARS-CoV-2. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.

Ранее ученые из США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса. Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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