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Еще в одном российском регионе усилили ограничения из-за коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Воронежской области Александр Гусев отменил массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы уточняется, что исключение составит общегородской выпускной в Воронеже, который пройдет 3 июля с соблюдением всех мер безопасности.

Также в регионе поставлена задача по развертыванию коек для больных коронавирусом. Это необходимо из-за возросшего количества вызовов скорой помощи к людям с симптомами пневмонии.

Ранее сообщалось, что два российских региона — Бурятия и Хабаровский край — ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом. Ограничительные меры будут касаться работы фуд-кортов, бассейнов и парков.

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