Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве показатели по коронавирусу продолжают ухудшаться, рост госпитализаций составляет более 70 процентов, а койки могут закончиться через 2-3 недели. Так ситуацию оценила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

«Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания», — заявила Ракова.

Также она добавила, что если такие темпы прироста больных сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек через несколько недель мест в больницах уже не будет.

«Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», — заключила она.

Ранее власти Москвы заявили, что вакцинации подлежат более двух миллионов работников в Москве. По словам Анастасии Раковой, решение о вакцинации вызывает у части людей непонимание, однако без этого не удастся остановить резкий скачок заболеваемости COVID-19.