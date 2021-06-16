Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян

Телеведущий и журналист Владимир Познер выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса. Эту инициативу он оценил в разговоре с News.Ru.

«Вы знаете, если бы я решал этот вопрос, то решал бы его совершенно по-другому. Я бы обязывал людей», — поделился журналист. Он также поделился мнением о том, что либерализм, проявленный в вопросах вакцинации, привел к росту числа зараженных коронавирусом в России.

Кроме того, Познер раскритиковал идею выплат тем, кто сделал прививку. «Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались», — заключил телеведущий.

Ранее 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, обязав провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы.

Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым — до 15 августа. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Подмосковья.