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В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал три причины роста заболеваемости COVID-19. Его слова передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян в отношении защитных мер.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил отсутствие планов на всеобщую вакцинацию. Он напомнил, что прививка от COVID-19 в России обязательна только для отдельных категорий граждан. По мнению Пескова, учитывая темпы распространения инфекции, это вполне оправданно.

За последние сутки в России подтвердили 17 262 случая коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 5 281 309.


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