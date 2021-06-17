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Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян в отношении защитных мер. Она рассказала об этом в интервью телеканалу «Россия 1», текст которого публикует «Вести.Ru».

По ее словам, Москва и Московская область демонстрируют «самый интенсивный прирост ежесуточный регистрации случаев инфицирования», при этом основная часть заболевающих — люди от 20 до 49 лет. В связи с этим Попова призвала максимально сократить количество контактов.

«Это тотальный нигилизм по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Когда все сняли маски, когда все вышли на улицы, когда все сочли почему-то, что коронавирус уже ушел, он дал о себе знать», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Также она связала всплеск с интенсивностью миграции в конце весны и начале лета и увеличением пассажиропотока на всех видах транспорта.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России растет в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Перед этим премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.

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