Ушедшая в политику экс-солистка «Тату» ответила «взъевшейся» на нее оппозиции

Экс-солистка группы «Тату», которую утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, ответила «взъевшейся» на нее оппозиции. Об этом сообщает «Вести.ru».

Ушедшая в политику исполнительница считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они. Она подчеркнула, что не побоялась заявить о бедах Ивановской области.

«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе», — продолжила Волкова.

Занимающие нейтральную позицию люди, по словам артистки, называют ее деятельность «цирком», который партия «Единая Россия» разыграла ради привлечения внимания к праймериз.

Предвыборный ролик Волковой был опубликован 13 мая. В нем певица сказала, что ей стыдно за все происходящее вокруг, поэтому она намерена заниматься политикой и менять отношение власти к народу.