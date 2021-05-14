Советник Шойгу оценил предвыборный ролик бывшей солистки «Тату» фразой «Это прикол?»

Андрей Ильницкий, советник министра обороны России Сергея Шойгу, прокомментировал предвыборный ролик бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой, которую ранее утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это прикол такой от спеца по жизни в Ивановской области? Или таки иное», — оценил видеообращение Волковой Ильницкий.

Пользователи сети поддержали твит советника Шойгу. «Чудо-чудное, диво-дивное, заявлявшее несколько лет назад: "Я не патриот своей Родины... Люблю Америку..." Вопрос один: за что так наказали Ивановскую область?» — написала в комментариях Marusya.

«Неудачная операция, голос потеряла, куда податься — конечно, в депутаты, Андрюша Малахов пару эфиров забабахает, и все, делов-то», — высказалась Ольга Ткачева.

Предвыборный ролик Волковой был опубликован 13 мая. В нем певица сказала, что ей стыдно за все происходящее вокруг, поэтому она намерена заниматься политикой и поменять отношение власти к народу.

Волкова собирается участвовать в выборах в Госдуму от Ивановской области.

Андрей Ильницкий занимает пост советника министра обороны России с 2015 года.