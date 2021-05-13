Бывшая солистка «Тату» начала политическую карьеру со слов «Так больше нельзя!»

Бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова обратилась к россиянам. Видео с ней было опубликовано в Telegram-канале «Двач».

Певица, которую ранее утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, начала свою политическую карьеру со слов: «Мои замечательные, так больше нельзя!» Она заявила, что ей стыдно за все происходящее вокруг, поэтому она намерена заниматься политикой и поменять отношение власти к народу.

Исполнительница отметила, что знает о проблемах жителей Ивановской области. При этом она указала, что «упадок и неверие в будущее поглотило почти все регионы». Волкова призналась, что не имеет опыта в политике, но сейчас она стоит «на грани между светом и тьмой» и хочет работать на благо общества. Она пообещала помогать одиноким женщинам и предположила, что многие жители страны уже потеряли веру в справедливость.