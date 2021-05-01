Актер из «Реальных пацанов» собрался в Госдуму

Депутат думы города Осы Пермского края Армен Бежанян, известный как исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», собрался баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает URA.ru.

Портал со ссылкой на пресс-службу реготделения партии «Единая Россия» сообщает, что актер посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58 и подал заявление на участие в нем. Кроме того, Бежанян намерен принять участие в выборах в заксобрание края по списку региональной группы № 23 (Оса).

Коллега Бежаняна по сериалу, актриса Марина Федункив в беседе с изданием одобрила его намерение и заявила о готовности поддержать его. Другая звезда «Реальных пацанов» Юлия Гришнина заявила, что не готова комментировать политику, но отметила, что «всегда готова поддержать его (Бежаняна. — прим. «Ленты.ру») как человека».

В сентябре 2019 года Армен Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы в Пермском крае. По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от «Единой России» и набрал 47,58 процента голосов избирателей (всего за него проголосовали 197 человек). Это не первая попытка Бежаняна стать депутатом: в 2013 году актер также баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году участвовал в выборах в Земское собрание Осинского района.

30 апреля стало известно, что бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Утверждение звезды прошло единогласно, так как все ее документы в порядке. Однако это решение может быть аннулировано, если до 16 мая Волкова не опубликует два ролика на сайте «Предварительное голосование — 2021».