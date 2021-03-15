Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму

Российский певец Денис Майданов сообщил о своем решении баллотироваться в Госдуму. Об этом он заявил в беседе с Daily Storm.

«Мне есть чем помочь и своей стране, и своему округу. Я долго говорил в своих песнях и своих убеждениях, своих истинах и принял решение, что мне есть чем помочь моей родине, не только словом, но и делом», — рассказал шансонье. Он отметил, что еще в конце прошлого года решил, что хочет участвовать в выборах в Госдуму.

Майданов пойдет на выборы от Одинцовского одномандатного избирательного округа, депутатом от которого на данный момент является телеведущая Оксана Пушкина. Отмечается, что ранее Пушкина решила отказаться от нового депутатского срока, сославшись на соответствующее пожелание губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Владимир Меньшов собрался баллотироваться в Госдуму. На выборах он будет представлять партию «Справедливая Россия — За правду».

Денис Майданов — российский певец, музыкальный продюсер. В 2017 году исполнитель получил звание заслуженного артиста России. Он также является лауреатом премий «Золотой граммофон», «Шансон года» и «Песня года».