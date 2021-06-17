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Роспотребнадзор назвал регионы с самой напряженной ситуацией с COVID-19

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заболеваемость коронавирусом в России растет в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Регионы с самой напряженной ситуацией с COVID-19 назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что продолжающийся рост заболеваний коронавирусом связан с нарушением санитарно-эпидемиологических мер защиты. Также глава Роспотребнадзора назвала крайне напряженной ситуацию с COVID-19 в России.

По словам Поповой, пожилые люди реже болеют коронавирусом, так как среди них большой процент привившихся, нежели среди остальных.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.

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