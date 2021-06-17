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Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Меры борьбы с коронавирусом пока отменять рано — необходимо наращивать темпы вакцинации и обезопасить граждан России. Такие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мишустина, населению необходимо неукоснительно выполнять все санитарно-эпидемиологические требования.

Премьер также призвал региональные власти обеспечивать население информацией об опасности коронавируса, способах защиты и местах, где можно вакцинироваться.

Ранее Мишустин заявил, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в России очень высокие. За последние сутки в стране выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Несколько регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.

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