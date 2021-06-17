В Совфеде оценили возможность отстранения работников за отказ прививаться

В Совете Федерации оценили возможность отстранения от работы без выплаты зарплаты за отказ прививаться сотрудников тех компаний, которые должны исполнять решения властей об обязательной вакцинации. По словам первого замглавы комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерия Рязанского, такие решения работодателей могут привести к массовым судебным разбирательствам, сообщает в четверг, 17 июня, ТАСС.

«Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ», — сказал сенатор.

Он считает, что «до этого доводить нельзя», поскольку не стоит усложнять и без того непростую ситуацию с распространением коронавируса. Рязанский отметил, что такие действия работодателей могут быть опасны конфликтами в коллективах и в целом в гражданском обществе.

«Мне кажется, надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, для борьбы с распространением COVID-19 региональным властям следует вводить более жесткие ограничения. А для побуждения сотрудников делать прививки можно приглашать врачей в рабочие коллективы, больше рассказывать о тяжелых последствиях коронавируса и связанных с ним летальных случаях.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты тех сотрудников, что отказались от вакцинации против коронавируса. По его словам, на встрече с чиновниками был получен комментарий, что предприниматель не будет наказан, если не допустит к работе непривитого работника и не заплатит ему денег.