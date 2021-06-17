Московским компаниям разрешили лишать зарплаты непривитых сотрудников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты тех сотрудников, что отказались от вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, на встрече с чиновниками был получен комментарий, что предприниматель не будет наказан, если не допустит к работе непривитого работника и не заплатит ему денег.

Обсуждение было связано с выпущенным накануне распоряжением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации 60 процентов горожан, работающих в определенных сферах. Речь идет о торговле, оказании услуг, общественном питании, предприятиях ЖКХ, транспорте, образовании, здравоохранении.

Штраф за невыполнение требований составит до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для организаций. В случае повторных нарушений сумма штрафа может дойти до миллиона рублей, также предусмотрена приостановка работы на три месяца.

Комментируя встречу, Миронов не исключил, что в ресторанах могут появиться зоны, куда смогут зайти только вакцинированные посетители. Однако эта инициатива пока планируется в качестве эксперимента.

По состоянию на четверг, 17 июня, обязательную вакцинацию для части сотрудников в России ввели четыре региона. После Москвы, Московской области и Кемеровской области такое решение приняли власти Сахалина.