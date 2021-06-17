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Володин назвал необходимый формат вакцинации в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вакцинацию от COVID-19 следует продолжать проводить на добровольной основе, однако нужно убеждать людей сделать прививку. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС в четверг, 17 июня.

«Мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет. Но давайте объяснять, что лучше привиться», — сказал он, говоря о необходимом формате вакцинации в России.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине является верным. Он отметил, что это его личная точка зрения.

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников так называемых «контактных» сфер. Это касается тех, кто осуществляет свою деятельность в следующих областях: образование, досуговые и развлекательные мероприятия, торговля и услуги, салоны красоты, химчистки, общепит, общественный транспорт и такси. Исключения касаются тех, у кого есть противопоказания.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели должны будут предоставить данные о вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра Москвы и правительства столицы. Планируется, что до 1 июля будет создана информационная система, куда нужно будет предоставить соответствующий отчет.

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