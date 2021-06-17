Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде регионов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о группе риска, о тех, кто по долгу своей работы находится в постоянном контакте с людьми.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — сказала Попова и призвала россиян максимально сократить количество контактов.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах ввели обязательную вакцинацию для определенной категории населения. В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. Власти Санкт-Петербурга на фоне подъема заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения.