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Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде регионов

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о группе риска, о тех, кто по долгу своей работы находится в постоянном контакте с людьми.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — сказала Попова и призвала россиян максимально сократить количество контактов.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах ввели обязательную вакцинацию для определенной категории населения. В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. Власти Санкт-Петербурга на фоне подъема заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения.

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