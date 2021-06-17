В Подмосковье невакцинированных водителей такси отключат от заказов

В Подмосковье водителей такси, не прошедших вакцинацию от COVID-19, отключат от заказов через агрегаторы после 15 июля. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, пишет ТАСС.

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Также не будут допускать к выходу на маршруты водителей автобусов. Они должны до 15 июля привиться хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19. Будут составлены списки с указанием даты и места иммунизации к коронавирусу, где водитель должен указать, где и когда он пройдет вакцинацию до 30 июня. Проверять паспорта вакцинации станут на постах ДПС.

Агрегаторам такси в Москве разослано требование прекратить подключение водителей с иностранным правами, пишет РИА Новости.

Решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине является верным, заявил ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Штрафы индивидуальным предпринимателям и юрлицам за отказ вакцинировать сотрудников в Москве составят от 30 тысяч до одного миллиона рублей. 16 июля Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации части работников сферы обслуживания в Москве. Указ должен быть выполнен до 15 июля нынешнего года.