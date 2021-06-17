Иммунолог прокомментировала данные об отсутствии антител после «ЭпиВакКороны»

Девяти месяцев с момента вакцинации «ЭпиВакКороной» еще не прошло, поэтому данные о том, что у привитых этим препаратом отсутствуют антитела по прошествии данного срока, являются некорректными. Так врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру» заявление генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова.

«Девяти месяцев с начала вакцинации "ЭпиВакКороной" еще не могло пройти. Сведения неправильные», — заявила Скорпилева.

Ранее Максютов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что у больше половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител. По его словам, центр «Вектор» фиксирует данные об антителах у всех привитых добровольцев. На момент проверки через три и шесть месяцев они были у всех вакцинированных.

«Вектор» является разработчиком «ЭпиВакКороны». О завершении первой фазы клинических исследований вакцины представитель центра сообщал 17 сентября прошлого года. Он уточнял, что на том этапе проверялась безвредность препарата.